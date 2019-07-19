Ученые обвинили кошек в ДТП, шизофрении и любви к БДСМ

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Причиной многих психологических девиаций, убеждены специалисты, может стать именно контакт с представителями семейства кошачьих.

Фото : F. Herrmann / www.globallookpress.com

Кошки — один из самых популярных видов домашних животных. Пушистых питомцев заводят в городских квартирах и деревенских домах, их подбирают с улицы или платят за них порой нескромные суммы. Однако, как показали последние научные исследования, милые пушистики не так уж и безобидны.

De Meester, J. / www.globallookpress.com

Кошки — распространенные переносчики бактерий, вызывающих токсоплазмоз. Заразиться им может и контактирующий с животным человек — как правило, для него заболевание носит латентный характер и протекает бессимптомно. Но, как установили исследователи из института имени Сеченова, симптомов нет только с точки зрения физического состояния пациента. А вот психика оказывается под ударом.

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Так, из 155 участвовавших в одном из исследований пациентов с шизофренией был обнаружен токсоплазмоз. Схожее процентное соотношение среди зараженных и не зараженных токсоплазмозом выявлено среди тех, кто регулярно становится участником ДТП.

P. Wegner / www.globallookpress.com

«Когда два года назад мы обследовали сотню водителей, попавших по своей вине в ДТП, то почти у половины нашли токсоплазму. Они отличались более агрессивной манерой вождения — постоянно перестраивались, пытались всех обогнать», — цитирует РИА Новости слова профессора «сеченовки» Евгения Морозова.

5-tv.ru

Также было установлено, что наличие вызывающих токсоплазмоз бактерий в организме человека нередко становится причиной увлечения пациента нетрадиционными сексуальными практиками. Проведенные в Чехии исследования показали, что среди поклонников БДСМ-культуры высока доля носителей заболевания. Правда, речь идет только о сексуальных фантазиях — среди опрошенных не было тех, кто в действительности практиковал бы нечто подобное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бездомный кот атаковал семью из трех человек в Москве. Женщине и двоим ее детям потребовалась помощь медиков.

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