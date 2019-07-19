Телеведущий и юморист Максим Галкин не устает делиться с подписчиками семейными видео в Instagram. Особенной популярностью пользуются кадры с непосредственной и забавной дочкой Галкина и Пугачевой — Лизой. На этот раз девочка поделилась со зрителями результатами своих занятий на тренажере.
«Лиза и ее 11 калорий», — подписал публикацию Максим Галкин.
На кадрах Лиза гордо рассказывает, как после усиленных занятий спортом, ей удалось сбросить лишний вес.
«Там тренажер такой классный. Смотри, сколько я сожгла — 11 калорий! Даже майка больше стала. А то такая маленькая была!» — делится радостью Лиза.
На прощание малышка отправила воздушный поцелуй подписчикам. Поклонники пришли в восторг от забавного видео. Знаменитости тоже умилились непосредственностью дочки Пугачевой и Галкина.
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«Красотка! Нет слов!» — написала певица Полина Гагарина.
«Чудо!» — заявила актриса Алика Смехова.
«Гениально!» — прокомментировала продюсер Яна Рудковская.
А вот известный исполнитель и друг семьи — Игорь Николаев — после просмотра видео всерьез задумался над своей фигурой.
«Смотрю и непроизвольно втягиваю живот! Пока безуспешно», — пошутил певец.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Галкина и Пугачевой провела «серьезную работу над ракушками».