Телеведущий и юморист Максим Галкин не устает делиться с подписчиками семейными видео в Instagram. Особенной популярностью пользуются кадры с непосредственной и забавной дочкой Галкина и Пугачевой — Лизой. На этот раз девочка поделилась со зрителями результатами своих занятий на тренажере.

«Лиза и ее 11 калорий», — подписал публикацию Максим Галкин.

На кадрах Лиза гордо рассказывает, как после усиленных занятий спортом, ей удалось сбросить лишний вес.

«Там тренажер такой классный. Смотри, сколько я сожгла — 11 калорий! Даже майка больше стала. А то такая маленькая была!» — делится радостью Лиза.

На прощание малышка отправила воздушный поцелуй подписчикам. Поклонники пришли в восторг от забавного видео. Знаменитости тоже умилились непосредственностью дочки Пугачевой и Галкина.

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«Красотка! Нет слов!» — написала певица Полина Гагарина.

«Чудо!» — заявила актриса Алика Смехова.

«Гениально!» — прокомментировала продюсер Яна Рудковская.

А вот известный исполнитель и друг семьи — Игорь Николаев — после просмотра видео всерьез задумался над своей фигурой.

«Смотрю и непроизвольно втягиваю живот! Пока безуспешно», — пошутил певец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Галкина и Пугачевой провела «серьезную работу над ракушками».