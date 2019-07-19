Видео: Столкновение иномарок на перекрестке в Петербурге сняли камеры наблюдения

Две иномарки столкнулись в пятницу, 19 июля, на оживленном перекрестке в Санкт-Петербурге — на пересечении Каменноостровского и Кронверского проспектов. Авария попала на камеры видеонаблюдения. На записи, которая оказалась в распоряжении 5-tv.ru видно, что белый автомобиль начинает разворот в неположенном месте, да еще не пропустив встречный транспорт. В результате удара встречную машину, водитель которой не ожидал такого маневра, отбросило на гранитный парапет подземного перехода.

В деталях происшествия разбираются сотрудники ГИБДД. По словам очевидцев, которые комментируют ДТП в соцсетях, за рулем синей иномарки находилась девушка, о ее состоянии не сообщается. Белая машина — такси, водитель — не местный.

В июне неподалеку от этого места произошло страшное ДТП. Как сообщал 5-tv.ru, Renault Logan, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем, вылетел на тротуар и врезался в людей. Серьезно пострадали несколько человек, в том числе ребенок.