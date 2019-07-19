Видео: Столкновение иномарок на перекрестке в Петербурге сняли камеры наблюдения

, 16:41 Видео 39

Два автомобиля столкнулись на Петроградской стороне неподалеку от Троицкого моста и станции метро Горьковская.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ВКонтакте @spb_today, 5-tv.ru

Две иномарки столкнулись в пятницу, 19 июля, на оживленном перекрестке в Санкт-Петербурге — на пересечении Каменноостровского и Кронверского проспектов. Авария попала на камеры видеонаблюдения. На записи, которая оказалась в распоряжении 5-tv.ru видно, что белый автомобиль начинает разворот в неположенном месте, да еще не пропустив встречный транспорт. В результате удара встречную машину, водитель которой не ожидал такого маневра, отбросило на гранитный парапет подземного перехода.

В деталях происшествия разбираются сотрудники ГИБДД. По словам очевидцев, которые комментируют ДТП в соцсетях, за рулем синей иномарки находилась девушка, о ее состоянии не сообщается. Белая машина — такси, водитель — не местный.

В июне неподалеку от этого места произошло страшное ДТП. Как сообщал 5-tv.ru, Renault Logan, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем, вылетел на тротуар и врезался в людей. Серьезно пострадали несколько человек, в том числе ребенок.

Читайте также

+17° Днём +16°
Ночью +14°
62.87
0.04 70.79
0.18
Шесть знаков Зодиака, которые не могут смириться с разрывом отношений

Последние новости

17:28
«Не лежу кверху пузом!» Газманов раскрыл секрет вечной молодости — видео
17:17
Путин недоволен ликвидацией последствий паводка в Иркутской области
17:08
«Доступны и полезны всем»: В Минздраве рассказали, сколько ягод можно съесть
16:59
Алла Пугачева в восторге от экстравагантного шоу украинки Maruv
16:50
В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат» — видео
16:41
Видео: Столкновение иномарок на перекрестке в Петербурге сняли камеры наблюдения

Сейчас читают

«Что с животом?» 51-летняя Валерия не стесняется показывать фигуру в бикини
«Куда грудь пропала?»: Караулову раскритиковали за фото топлес с отдыха
Дочь Галкина и Пугачевой забавно рассказала, как сожгла 11 ккал — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги