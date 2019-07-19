Киевский суд продлил арест Вышинского на два месяца

Киевский суд отказался отпустить под личное поручительство главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского под личное поручительство. Решение о продлении ареста на два месяца было озвучено в пятницу, 19 июля.

Следующее заседание состоится 16 сентября 2019 года.

Ранее с просьбой отпустить под пописку о невыезде Вышинского обратилась к суду уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с предложением обменять Вышинского на отбывающего за организацию терактов на территории Крыма украинц Олега Сенцова выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал это первым шагом к налаживанию отношений между нашими странами.