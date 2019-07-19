Владимир Зеленский заявил о готовности Украины обменять Вышинского на Сенцова

Украина готова обменять главу киевской редакции РИА Новости Кирилла Вышинского на своего гражданина — Олега Сенцова. Как заявил прессе президент Незалежной Владимир Зеленский, это могло бы быть «первым шагом» в процессе обмена заключенными между двумя странами. Слова Зеленского прозвучали в пятницу, 19 июля.

«Относительно господина Вышинского — если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова», — озвучил он украинскую позицию.

Олег Сенцов был обвинен в организации терактов на территории Крыма. Мужчина был задержан силами ФСБ вместе с членами экстремистской организации во время подготовки террористических актов в Ялте, Симферополе и Севастополе. Судом Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Также Зеленский отметил, что расстроен из-за отказа депутатов снизить проходной барьер для выборов в Верховную раду — решение чиновников привело к тому, что до участия в избирательном процессе 21 июля будет допущено очень маленькое количество партий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что неделю назад — 15 июля — суд Киева снова перенес заседание по делу Кирилла Вышинского. Заседание должно состояться 19 июля.