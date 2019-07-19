«Шаолінь»: Зеленский отпихнул главу Минобороны Украины — видео

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За два дня до выборов в Верховную Раду у украинских политиков сдают нервы.

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Фото, видео : Sergii Kharchenko / www.globallookpress.com, Twitter @kotenko_talk

Президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе осмотра «экспериментальных модулей для военнослужащих в полевых условиях» неожиданно толкнул исполняющего обязанности главы украинского оборонного ведомства Степана Полторака.

На кадрах, опубликованных в Twitter представителем «Национального корпуса» Денисом Котенко, видно, что Зеленский деловито надевает пиджак, здоровается с присутствующими за руку, а когда Полторак делает шаг ему навстречу, отпихивает его локтем, после чего глава Минобороны отходит и больше не решается пообщаться с главнокомандующим страны.

Комментарии к ролику изобилуют злорадством.

«У него была острая рука в воздухе, так что два солдата едва остались на ногах. Шаолінь», — написал один из пользователей.

«Прошлый президент только холопам носы крутил, выбивал телефоны, да шапки срывал, а нынешний на самого министра обороны замахнулся», — отметил другой.

Зеленский еще 30 мая — спустя лишь десять дней после инаугурации — внес в Верховную раду представление об увольнении Полторака, однако парламент отказался отправлять его в отставку.

На Украине в воскресенье, 21 июля, пройдут внеочередные выборы в Верховную раду. 5-tv.ru рассказывал, какие перспективы у партий Зеленского и экс-президента Незалежной Петра Порошенко.

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