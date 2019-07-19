Президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе осмотра «экспериментальных модулей для военнослужащих в полевых условиях» неожиданно толкнул исполняющего обязанности главы украинского оборонного ведомства Степана Полторака.

На кадрах, опубликованных в Twitter представителем «Национального корпуса» Денисом Котенко, видно, что Зеленский деловито надевает пиджак, здоровается с присутствующими за руку, а когда Полторак делает шаг ему навстречу, отпихивает его локтем, после чего глава Минобороны отходит и больше не решается пообщаться с главнокомандующим страны.

Комментарии к ролику изобилуют злорадством.

« У него была острая рука в воздухе, так что два солдата едва остались на ногах. Шаолінь », — написал один из пользователей.

« Прошлый президент только холопам носы крутил, выбивал телефоны, да шапки срывал, а нынешний на самого министра обороны замахнулся », — отметил другой.

Зеленский еще 30 мая — спустя лишь десять дней после инаугурации — внес в Верховную раду представление об увольнении Полторака, однако парламент отказался отправлять его в отставку.

На Украине в воскресенье, 21 июля, пройдут внеочередные выборы в Верховную раду. 5-tv.ru рассказывал, какие перспективы у партий Зеленского и экс-президента Незалежной Петра Порошенко.