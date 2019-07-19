Украина перед выборами: какие перспективы у партий Зеленского и Порошенко

На Украине сейчас ждут серьезных политических изменений. В это воскресенье, 21 июля, в стране внеочередные выборы в Верховную Раду, от ее состава и будет зависеть дальнейший курс реформ. Большинство — а это 49 процентов по данным опросов — поддерживают партию Зеленского «Слуга народа».

Избирательные участки на Украине взяты под круглосуточную охрану. Эти досрочные выборы в верховную раду уже назвали одними из самых грязных. Полиция нашла больше пяти тысяч нарушений. Возбуждены почти 300 уголовных дел и больше тысячи- административных. А в комитете избирателей Украины отмечают запредельный уровень использования черного пиара.

Этого накала первым не выдержал нардеп Игорь Мосийчук. Он отказался баллотироваться, заявил, что его пытались подкупить. Предлагали 20 тысяч долларов, чтобы он снял свою кандидатуру в пользу Игоря Кононенко — соратника Петра Порошенко. Но Мосийчук в итоге ушел, призвав голосовать за другого — журналиста канала «1+1».

Есть ли перспективы у партии экс-президента Порошенко? — выясняла Ксения Солдатова.

А пока Зеленский продолжает политику своего предшественника — надо кого-нибудь нужного схватить, чтобы на кого-нибудь нужного поменять. Как рассказывал 5-tv.ru, нынешний президент Украины зявил о готовности обмена Вышинского на Сенцова.