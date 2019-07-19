Три исполнителя роли Холмса родились в июле. А что общего у их образов?

Удивительное совпадение: два наиболее ярких исполнителя роли знаменитого Шерлока Холмса — советский актер Василий Ливанов и британец Бенедикт Кэмбербетч — родились в один день, 19 июля. У еще одного исполнителя легендарного детектива — Максима Матвеева, который снимается в сериале «Шерлок Холмс в России», день рождения на девять дней позже, но в том же месяце 28 июля.
Обратившее внимание на эти совпадения издание Teleprogramma.pro, решило в день рождения двух Холмсов составить сравнительные характеристики персонажа в исполнении таких непохожих друг на друга актеров.
Василию Ливанову было 44 года, когда в 1979 году он начал сниматься в многосерийном фильме. Его Холмс — поживший, опытный, уверенный в себе и обстоятельный английский джентльмен, время от времени демонстрирующий отличную физическую форму. Слегка замкнут, но готов прийти на помощь. И всегда твердо придерживается своих гражданских позиций, но никогда не нарушает общепринятых правил поведения. Своим уникальным даром Холмс Ливанова не кичится.
Бенедикт Камбербэтч на момент начала съемок был на десять лет моложе. Его Холмс — человек с невыносимым характером, практически психопат, в котором сочетаются высочайший интеллект и чудовищная неспособность сочувствовать окружающим. Однако по ходу развития сюжета эмоции этого человека постепенно проявляются на поверхности. Он почти никогда не сидит в своем легендарном кресле и постоянно рискует жизнью, пытаясь разгадать очередную загадку и вывести на чистую воду злодея.
Максиму Матвееву сейчас 36 лет. О том, каким будет его Шерлок Холмс, пока известно не много. Однако ни у кого не вызывает сомнений отличная физическая форма артиста. А тот факт, что он занимается йогой, вселяет надежду, что новый Холмс может потрясти зрителей своими достижениями. Судя по сюжету, это будет серьезный профессионал, крепко закаленный в борьбе с преступностью, и с теми, кто не верит в его уникальный дар. Он настолько самолюбив, что не в состоянии стерпеть брошенный ему Джеком-Потрошителем вызов и бросается в погоне за злодеем в холодную и неприветливую столицу России — Санкт-Петербург.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания Netflix собирается снять еще один сериал о Шерлоке Холмсе. Но центральным персонажем на этот раз должен стать не знаменитый детектив.