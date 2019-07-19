Три исполнителя роли Холмса родились в июле. А что общего у их образов?

Удивительное совпадение: два наиболее ярких исполнителя роли знаменитого Шерлока Холмса — советский актер Василий Ливанов и британец Бенедикт Кэмбербетч — родились в один день, 19 июля. У еще одного исполнителя легендарного детектива — Максима Матвеева, который снимается в сериале «Шерлок Холмс в России», день рождения на девять дней позже, но в том же месяце 28 июля.

Обратившее внимание на эти совпадения издание Teleprogramma.pro, решило в день рождения двух Холмсов составить сравнительные характеристики персонажа в исполнении таких непохожих друг на друга актеров.

ruskino.ru

Василию Ливанову было 44 года, когда в 1979 году он начал сниматься в многосерийном фильме. Его Холмс — поживший, опытный, уверенный в себе и обстоятельный английский джентльмен, время от времени демонстрирующий отличную физическую форму. Слегка замкнут, но готов прийти на помощь. И всегда твердо придерживается своих гражданских позиций, но никогда не нарушает общепринятых правил поведения. Своим уникальным даром Холмс Ливанова не кичится.

PLANET PHOTOS / www.globallookpress.com

Бенедикт Камбербэтч на момент начала съемок был на десять лет моложе. Его Холмс — человек с невыносимым характером, практически психопат, в котором сочетаются высочайший интеллект и чудовищная неспособность сочувствовать окружающим. Однако по ходу развития сюжета эмоции этого человека постепенно проявляются на поверхности. Он почти никогда не сидит в своем легендарном кресле и постоянно рискует жизнью, пытаясь разгадать очередную загадку и вывести на чистую воду злодея.

© РИА Новости / Максим Блинов

Максиму Матвееву сейчас 36 лет. О том, каким будет его Шерлок Холмс, пока известно не много. Однако ни у кого не вызывает сомнений отличная физическая форма артиста. А тот факт, что он занимается йогой, вселяет надежду, что новый Холмс может потрясти зрителей своими достижениями. Судя по сюжету, это будет серьезный профессионал, крепко закаленный в борьбе с преступностью, и с теми, кто не верит в его уникальный дар. Он настолько самолюбив, что не в состоянии стерпеть брошенный ему Джеком-Потрошителем вызов и бросается в погоне за злодеем в холодную и неприветливую столицу России — Санкт-Петербург.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания Netflix собирается снять еще один сериал о Шерлоке Холмсе. Но центральным персонажем на этот раз должен стать не знаменитый детектив.