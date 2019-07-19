Американская компания Universal Pictures представила трейлер кинокартины «Кошки», снятой по одноименному мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера, который был впервые поставлен на сцене Нового лондонского театра в 1981 году. Сюжет ленты рассказывает истории нескольких кошек, которые собрались на бал с разных уголков света, для того чтобы поведать о своей исключительности и произвести впечатление на вожака.

Режиссером фильма выступил Том Хупер, ранее получивший «Оскар» за драму «Король говорит!». Главные роли в киноленте исполнили Тейлор Свифт, Джуди Денч, Иэн Маккеллен, Ребел Уилсон, Идрис Эльба и Джеймс Корден.

Премьера картины в США назначена на 19 декабря 2019 года. На российские экраны фильм выйдет 2 января 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что официальный трейлер фильма «Топ Ган: Мэверик», являющегося сиквелом легендарного фильма режиссера Тони Скотта, который был снят в 1986 году, опубликован в сети.