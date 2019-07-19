Вышел трейлер «Лучшего стрелка — 2» с Томом Крузом — видео

, 12:48 Видео 11

Сиквел легендарного фильма, снятого режиссером Тони Скоттом в 1986 году, выйдет в российский прокат летом 2020 года.

Фото, видео : YouTube / Paramount Pictures Россия

Официальный трейлер фильма «Топ Ган: Мэверик», являющегося сиквелом легендарного фильма режиссера Тони Скотта, который был снят в 1986 году, опубликован в сети. В роли пилота Пита Митчелла, по прозвищу «Мэверик», как и прежде, снялся звездный голливудский актер Том Круз.

По сюжету новой ленты летчик-ас отошел от полетов и обучает новичков. Тряхнуть стариной и вновь оказаться за штурвалом истребителя его принуждают эксперименты, проводимые высокопоставленными чиновниками. По их задумке дроны должны вытеснить из авиации «живых» пилотов.

Гороскоп на 19 июля: Откройтесь богатству, Львы!

Режиссером продолжения знаменитой ленты — номинанта на «Оскар» выступил Джозеф Косински. В остальных ролях заняты Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм, Глен Пауэлл, Льюис Пуллман и Эд Харрис.

Ожидается, что премьера фильма «Топ Ган: Мэверик» выйдет в российский прокат 24 июня 2020 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что опубликован русский трейлер хоррора «Оно 2». В сиквеле суперуспешного хита 2017 года повзрослевшие герои первой части снова встречаются с Пеннивайзом.

Читайте также

+16° Днём +18°
Ночью +14°
62.83
-0.12 70.61
0.05
Гороскоп на 19 июля: Откройтесь богатству, Львы!

Последние новости

12:58
НАСА в честь 50-летия высадки на Луну опубликовало снимки с «Аполлона» — фото
12:55
Видео: Беглов пообещал закрыть крыши домов в Петербурге для туристов
12:48
Вышел трейлер «Лучшего стрелка — 2» с Томом Крузом — видео
12:46
ФСБ планирует получить право отменять зарубежные авиарейсы
12:43
«Хочется накормить»: Фанаты обеспокоены худобой Исаковой
12:41
На Украине заговорили о перемирии с Москвой

Сейчас читают

«Подберем!»: Роза Сябитова решила найти Ирине Шейк жениха в Подмосковье
Кэти Холмс тоже! Вторая экс-супруга Тома Круза ждет ребенка
Экс-звезда «Дома-2» сделала ринопластику в Турции — видео

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги