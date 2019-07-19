Официальный трейлер фильма «Топ Ган: Мэверик», являющегося сиквелом легендарного фильма режиссера Тони Скотта, который был снят в 1986 году, опубликован в сети. В роли пилота Пита Митчелла, по прозвищу «Мэверик», как и прежде, снялся звездный голливудский актер Том Круз.

По сюжету новой ленты летчик-ас отошел от полетов и обучает новичков. Тряхнуть стариной и вновь оказаться за штурвалом истребителя его принуждают эксперименты, проводимые высокопоставленными чиновниками. По их задумке дроны должны вытеснить из авиации «живых» пилотов.

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Режиссером продолжения знаменитой ленты — номинанта на «Оскар» выступил Джозеф Косински. В остальных ролях заняты Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм, Глен Пауэлл, Льюис Пуллман и Эд Харрис.

Ожидается, что премьера фильма «Топ Ган: Мэверик» выйдет в российский прокат 24 июня 2020 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что опубликован русский трейлер хоррора «Оно 2». В сиквеле суперуспешного хита 2017 года повзрослевшие герои первой части снова встречаются с Пеннивайзом.