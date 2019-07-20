Netflix опубликовал первый трейлер фентези-сериала «Ведьмак» — видео

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Создатели проекта старались не отступать от сюжета культовой серии книг Анджея Сапковского.

Фото, видео : Instagram @witchernetflix

Netflix впервые похвастался новым проектом — фентезийным сериалом «Ведьмак», снятым по культовой серии книг польского литератора Анджея Сапковского. На стриминговом сервисе опубликовали трейлер грядущей телеэкранной новинки. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Поклонникам книг Сапковского очевидно не терпится увидеть новый сериал. За сутки трейлер «Ведьмака» собрал почти пять миллионов просмотров. Проект планируют запустить на телеэкранах уже в конце 2019 года.

Создатели сериала уверяют, что для них было важно не отступать от сюжета книг Анджея Сапковского. Одновременно с этим они пытались уйти от образа главного героя, который сложился в представлении общества благодаря видеоигре «The Witcher». Главный герой сериала — ведьмак Геральт (Генри Кавилл) — выглядит гораздо моложе и симпатичнее своего прообраза на экранах геймеров.

Одним из режиссеров ожидаемого проекта стал Алик Сахаров — выходец из СССР — известный работой в таких легендарных сериалах, как: «Секс в большом городе», «Клан Сопрано» и «Игра престолов». Над сценарием работал Лорен Шмидт, а писатель Анджей Сапковский участвовал в съемках в качестве консультанта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вышел трейлер «Лучшего стрелка — 2» с Томом Крузом.

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