Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

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Экономисты связывают рост цен на топливо с падением курса лари по отношению к доллару.

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Фото, видео : ТАСС / Валерий Шарифулин

Цены на бензин в Грузии установили исторический максимум. Стоимость топлива на АЗС выросла в среднем на пять тетри — 0,02 доллара, сообщает «Экономика сегодня».

Бензин марки Regular (АИ-92 — Прим.ред.) в различных сетях автозаправочных станций отпускают за 2,53 — 2,59 лари (0,87 — 0,89 доллара) за один литр. Грузинские экономисты связывают рост цен на топливо с падением курса местной валюты по отношению к доллару. Специалисты полагают, что вслед за бензином вырастет стоимость продуктов питания.

Стоит отметить, что это уже второе повышение цен на топливо в Грузии. В тот момент причиной роста стоимости бензина также стало падение курса лари. Официальный Тбилиси пока ситуацию никак не прокомментировал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников.

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