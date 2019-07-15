Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии попыталась незаконно пересечь границу Азербайджана и напала на пограничный наряд, несущий службу вблизи монастырского комплекса «Кешикчидаг». Как сообщают РИА Новости со ссылкой на главу пресс-слуджбы азербайджанского МИД Лейлау Абдуллаеву, инцидент произошел на служебной территории пограничной заставы «Кешикчи гала» пограничного отряда «Шемкир» погранвойск ГПС. За короткое время он был исчерпан.

« Мы расцениваем это как провокацию. МИД Азербайджана потребовал у противоположной стороны соответствующего расследования данного инцидента и информирования об этом МИД », — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

После случившегося в Министерство иностранных дел Азербайджана был вызван посол Грузии для разъяснения ситуации. Также в связи с произошедшим представители погранслужб двух государств обсудили меры, необходимые для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в воинской части Азербайджана 6 июля произошел взрыв. В результате инцидента двое погибли и один получил серьезные ранения.