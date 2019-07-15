Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

, 18:14 Видео 52

Инцидент произошел на служебной территории пограничной заставы «Кешикчи гала».

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Фото, видео : Arne Dedert / www.globallookpress.com, ВКонтакте @Azadxan Şamilov

Группа граждан Грузии попыталась незаконно пересечь границу Азербайджана и напала на пограничный наряд, несущий службу вблизи монастырского комплекса «Кешикчидаг». Как сообщают РИА Новости со ссылкой на главу пресс-слуджбы азербайджанского МИД Лейлау Абдуллаеву, инцидент произошел на служебной территории пограничной заставы «Кешикчи гала» пограничного отряда «Шемкир» погранвойск ГПС. За короткое время он был исчерпан.

«Мы расцениваем это как провокацию. МИД Азербайджана потребовал у противоположной стороны соответствующего расследования данного инцидента и информирования об этом МИД», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

После случившегося в Министерство иностранных дел Азербайджана был вызван посол Грузии для разъяснения ситуации. Также в связи с произошедшим представители погранслужб двух государств обсудили меры, необходимые для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в воинской части Азербайджана 6 июля произошел взрыв. В результате инцидента двое погибли и один получил серьезные ранения.

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