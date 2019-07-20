Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что из-за того, что были восстановлены полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), было подорвано доверие украинцев к ФРГ, сообщает News.ru.

Он добавил, что за возвращение РФ права голоса в ПАСЕ проголосовали восемь немецких депутатов, включая главу делегации ФРГ Андреаса Ника.

«Кто бы ни был за это ответственен в Берлине, а также в МИД ФРГ, украинцы считают, что здесь была фатальная ошибка. Не в последнюю очередь это подорвало в Киеве доверие к Германии», — заявил Андрей Мельник.

Кроме того, украинский посол отметил, что в Киеве многие считают, что Германия когда-нибудь вернется к реальной политике и, жертвуя интересами Незалежной, договорится с Россией.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы восстановила полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. Вскоре после этого в МИД Украины заявили, что дружеские и партнерские отношения Незалежной и ПАСЕ остались в прошлом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что премьер Саксонии призвал снять санкции с России после возвращения в ПАСЕ.