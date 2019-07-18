Премьер Саксонии призвал снять санкции с России после возвращения в ПАСЕ

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По мнению Михаэля Кретшмера, ограничительные меры против Москвы не способствуют прогрессу в вопросе разрешения конфликта на Украине.

Фото : ТАСС / Михаил Джапаридзе

Тема:
Северный поток — 2 146

Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в интервью агентству dpa призвал снять санкции с России после ее возвращения в ПАСЕ. По его мнению, действующие ограничительные меры в отношении Москвы не способствуют прогрессу в вопросе разрешения конфликта на Украине.

«Без этого не обойтись. Правильным было то, что Россия вернула свое право голоса в Совете Европы, а Германия форсировала строительство газопровода „Северный поток — 2“. Следующим шагом должно быть снятие санкций», — цитирует Михаэля Кретшмера РИА Новости.

Стоит отметить, что аналогичное мнение политик высказал еще в начале июня, заявив, что ограничительные меры стали для «большой проблемой» для восточной Германии и Саксонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина пожаловалась на отказ Европы от введения новых санкций против РФ.

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Северный поток — 2 146
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