Видео: «Союз МС-13» с новым экипажем МКС пристыковался к станции

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Корабль доставил на станцию космонавтов Александра Скворцова, Эндрю Моргана и Луку Пармитано.

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Савостьянов

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» в воскресенье, 21 июля, произвел в автоматическом режиме стыковку к Международной космической станции (МКС). Новый экипаж в составе россиянина Александра Скворцова, а также американца Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано на борту встретят космонавты Алексей Овчинин, Ник Хейг и Кристина Кук, сообщает РИА Новости.

Ракета-носитель стартовала с космодрома Байконур в субботу, 20 июля, в 19:29 по московскому времени. Стыковка произошла в 01:47.

Новый экипаж МКС проведет на орбите ряд экспериментов, включая отработку навыков управления роботом-аватаром. Выход в открытый космос запланирован на ноябрь.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — гости «Нашествия» спели космонавту МКС его любимую песню.

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