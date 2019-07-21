Видео: «Союз МС-13» с новым экипажем МКС пристыковался к станции

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» в воскресенье, 21 июля, произвел в автоматическом режиме стыковку к Международной космической станции (МКС). Новый экипаж в составе россиянина Александра Скворцова, а также американца Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано на борту встретят космонавты Алексей Овчинин, Ник Хейг и Кристина Кук, сообщает РИА Новости.

Ракета-носитель стартовала с космодрома Байконур в субботу, 20 июля, в 19:29 по московскому времени. Стыковка произошла в 01:47.

Новый экипаж МКС проведет на орбите ряд экспериментов, включая отработку навыков управления роботом-аватаром. Выход в открытый космос запланирован на ноябрь.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — гости «Нашествия» спели космонавту МКС его любимую песню.