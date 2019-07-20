Российский космонавт — Алексей Овчинин — вышел на прямую связь с гостями музыкального рок-фестиваля «Нашествие-2019». Зрители увидели члена экипажа Международной космической станции на большом экране сцены. Сеанс видеосвязи с земли вели коллеги космонавта — Олег Артемьев и Сергей Рязанский.

Ведущие захотели узнать, какую музыку предпочитает астронавт.

«Какую музыку я больше люблю слушать? Самую разнообразную, но более всего — тяжелый рок. Какая моя любимая песня о космосе? «Трава у дома» , — поделился член экипажа МКС.

Тут же огромная толпа в один голос начала петь «и снится нам не рокот космодрома». Зрелище было эпичным и очень тронуло космонавта.

Во время общения астронавта с гостями «Нашествия» космическая станция пролетала над Южной Америкой. Алексей Овчинин пообещал участникам музыкального события сделать селфи, когда корабль окажется над главной сценой фестиваля.

Сегодня на МКС прилетят новые участники экипажа. На корабле «Союз МС-13» в субботу, 20 июля, в 19.28 с космодрома «Байконур» отправятся в космос: россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. По словам Алексея Овчинина, к появлению новичков на МКС уже все готово и их с нетерпением ждут. 5-tv.ru будет вести прямую трансляцию этого события.

Овчинин поделился с гостями «Нашествия» впечатлениями о работе.

«Очень здорово выходить в открытый космос в скафандре. С МКС нет такого обзора. Можно увидеть нашу планету полностью. Это завораживающее зрелище. Это достаточно тяжелая работа, но она того стоит», — заявил космонавт.

Ведущим пришла идея провести следующее «Нашествие» на Луне или Марсе.

«Оторвитесь там по полной!» — дал напутствие участникам фестиваля космонавт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Овчинин вышел в открытый космос с борта МКС.