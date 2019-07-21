«Копия папы»: Повзрослевшего сына Хворостовского сравнивают с отцом

Сын российского оперного певца Дмитрия Хворостовского, скончавшегося в 2017 году, произвел фурор в сети. Фотографии 23-летнего юноши в Instagram опубликовала вдова артиста Флоранс Илли-Хворостовская.

Климова растрогала фанатов видео с трехлетней дочерью

На кадрах Даниэль позирует в черной мантии и академической шапочке на фоне учебного заведения — молодой человек окончил университет и теперь отправляется в свободное плавание.

Instagram @flosha1