«Копия папы»: Повзрослевшего сына Хворостовского сравнивают с отцом

Сын российского оперного певца Дмитрия Хворостовского, скончавшегося в 2017 году, произвел фурор в сети. Фотографии 23-летнего юноши в Instagram опубликовала вдова артиста Флоранс Илли-Хворостовская.
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На кадрах Даниэль позирует в черной мантии и академической шапочке на фоне учебного заведения — молодой человек окончил университет и теперь отправляется в свободное плавание.
Глядя на снимки сына Хворостовского, фанаты были поражены его удивительному сходству с отцом. В комментариях они отметили, что юношу тяжело отличить от знаменитого родственника. Пользователи осыпали поздравлениями молодого человека и оставили под публикацией шквал комплиментов. Они обратили внимание, что Даниэль очень статно и солидно выглядит.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая участница «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская на своей странице в Instagram опубликовала фото повзрослевшего сына, который стал выпускником.