Климова растрогала фанатов видео с трехлетней дочерью

, 10:52 Видео 639

На кадрах малышка Белла сидит на коленях у тети Виктории и задорно смеется.

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Фото, видео : Instagram @klimovagram

Известная российская актриса Екатерина Климова после развода с актером Гелой Месхи перестала активно вести социальные сети. В последнее время на странице звезды в Instagram довольно редко появляются новые публикации и сторис, а последний ролик с участием трехлетней малышки Беллы был опубликован вообще почти два месяца назад.

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Заметив, что теледива почти перестала освещать свою жизнь, подписчики даже предположили, что Климова находится в депрессии после расставания с супругом. Однако, судя по всему, звезда просто увлечена работой.

В субботу, 20 июля, на странице артистки в Instagram наконец появился жизнерадостный видеоролик. Правда главная героиня записи не сама теледива, а ее дочь – Белла. На кадрах она сидит на коленях своей тети – сестры актрисы Виктории – и задорно смеется, глядя на то, как женщина играет с крошечными пандами.

«Мои», – подписала сторис светская львица.

У Екатерины Климовой четверо детей. Трехлетняя Белла появилась на свет в браке с Гелой Месхи, сыновей 12-летнего Матвея и 10-летнего Корнея звезда родила от актера Игоря Петренко, а 17-летняя Елизавета появилась на свет, когда актриса была замужем за ювелиром Ильей Хорошиловым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Климова после развода гуляет по Москве в соблазнительных нарядах. 

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