«Потрясающе!» Британец заснял с Земли на видео стыковку корабля «Союз» с МКС

, 12:43 Видео 175

Космический корабль стартовал накануне с космодрома «Байконур». Он доставил на орбиту россиянина, канадца и американца.

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Фото, видео : Роскосмос, Twitter @SkyInspector

Мартин Льюис — житель Великобритании — заснял с Земли момент стыковки корабля «Союз МС-13» с Международной космической станцией (МКС). Видео наблюдатель опубликовал в Twitter.

Корабль причалил к МКС 21 июля в 1.48 по московскому времени. На борту находился экипаж из трех человек: россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Команда прилетела на космическую станцию, чтобы помочь в работе россиянину Алексею Овчинину и гражданам США — Нику Хейгу и Кристине Кук.

«Спасибо, что предупредили меня об этой редкой возможности получения изображений. В этот юбилей я поздравляю людей, путешествующих в космосе!» — написал Льюис под видео.

Twitter @SkyInspector

Дата вылета «Союза МС-13» была выбрана не случайно: полвека назад, 20 июля 1969 года Нил Армстронг стал первым человеком, высадившимся на Луне.

«Не знал, что происходила стыковка. Круто!»

«Невероятно!»

«Это действительно потрясающе!» — восхитились красотой кадров фолловеры Льюиса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Союз МС-13» с новым экипажем МКС пристыковался к станции.

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