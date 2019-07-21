Спикер Верховной рады Порубий пришел на выборы без паспорта

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий оконфузился, прибыв на избирательный участок в воскресенье, 21 июля. Политик пришел с целью голосовать на внеочередных выборах в парламент, однако на месте обнаружил, что не взял с собой паспорт. В результате ему пришлось ждать, пока документ доставят его помощники, и только после этого отдать свой голос, пишет «112.ua».

По завершению процедуры Парубий, который пришел на выборы по списку партии «Европейская солидарность», отметил, что проголосовал «за будущее Украины и за будущее своих детей».

Хотя результаты голосования еще неизвестны, уже сообщается, что по данным ЦИК Украины на 11 утра с нарушениями по всей стране открылись 27 участков, и инцидент с Порубием — меньший из казусов, которые произошли в этот день. Например, как сообщает УНН, в Кировоградской области солдат ВСУ доставляли на автобусах, а перед тем как опустить бюллетень в урну, они показывали его командиру и членам избирательной комиссии.

Накануне в Незалежной наблюдалась ситуация не лучше. В так называемый «день тишины» было зафиксировано более 700 нарушений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине стартовали досрочные выборы в Верховную раду. Согласно официальным данным, в них принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.