На Украине стартовали досрочные выборы в Верховную Раду

, 9:29 Видео 117

В парламентских выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Reuters, YouTube / митрополит Антоний Паканич, Владимир Филиппов

Тема:
Украинский кризис 73

Избирательные участки на Украине открылись в восемь утра в воскресенье, 21 июля. В Незалежной проходят досрочные выборы в Верховную Раду.

Согласно официальным данным, в них принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Проходной барьер для участия партий составлял 5%. Избрано по партийным спискам в украинский парламент будет половина депутатского корпуса — 225 человек. Остальные — в мажоритарных округах.

К слову, Киев отказал накануне выборов в приглашении наблюдателям от ПАСЕ. Не будет и российских. На неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в России голосование не проводится, что, по оценке постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, не позволит проголосовать от семи до десяти миллионов украинцев.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, канун выборов на Украине традиционно ознаменовался обстрелами в Донбассе. Вечером в субботу, 20 июля, артобстрелу подвергся поселок Первомайск. Один человек погиб, еще семеро получили ранения, включая трехлетнюю девочку.

Досрочные выборы были инициированы президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как он в первый же день своего президентства объявил о роспуске нынешнего состава Верховной Рады.

Тема:
Украинский кризис 73
21 июл
Видео: Владимир Зеленский показал ржавый ракетный крейсер «Украина»
21 июл
«Дочку ранили»: Жители Первомайска рассказали об артобстреле — видео
20 июл
В ДНР заявили о появлении под Горловкой артиллерии ВСУ
20 июл
Один человек погиб, несколько ранены в результате артудара ВСУ по поселку в ЛНР
19 июл
«Стыд и позор»: Мария Захарова прокомментировала решение суда по делу Вышинского
19 июл
В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат» — видео
17 июл
Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте
17 июл
Все выходцы из Донецкой и Луганской областей смогут получить гражданство РФ
17 июл
Против Порошенко и его команды завели 11 уголовных дел — видео
17 июл
Украине предрекли техногенную катастрофу без транзита газа из России

Читайте также

+14° Днём +24°
Ночью +12°
62.87
0.04 70.79
0.18
Гороскоп на 21 июля: Примите тьму, как свет, Рыбы!

Последние новости

10:41
Появились первые изображения секретного американского танка будущего
10:34
Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипотношений между странами
10:26
«Я в России, как The Beatles»: Пьер Ришар признался в любви к русскому народу
10:08
«Только по любви»: Волочкова рассказала, как завоевать ее сердце
9:54
В Минске опровергли информацию о российских войсках в Чернобыле
9:42
Перед своей гибелью принцесса Диана прекратила разговаривать с матерью

Сейчас читают

21 июля — День Казанской иконы Божией Матери: История и традиции праздника
Ксения Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
Видео: Владимир Зеленский показал ржавый ракетный крейсер «Украина»

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги