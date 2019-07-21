На Украине стартовали досрочные выборы в Верховную Раду

Избирательные участки на Украине открылись в восемь утра в воскресенье, 21 июля. В Незалежной проходят досрочные выборы в Верховную Раду.

Согласно официальным данным, в них принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Проходной барьер для участия партий составлял 5%. Избрано по партийным спискам в украинский парламент будет половина депутатского корпуса — 225 человек. Остальные — в мажоритарных округах.

К слову, Киев отказал накануне выборов в приглашении наблюдателям от ПАСЕ. Не будет и российских. На неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в России голосование не проводится, что, по оценке постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, не позволит проголосовать от семи до десяти миллионов украинцев.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, канун выборов на Украине традиционно ознаменовался обстрелами в Донбассе. Вечером в субботу, 20 июля, артобстрелу подвергся поселок Первомайск. Один человек погиб, еще семеро получили ранения, включая трехлетнюю девочку.

Досрочные выборы были инициированы президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как он в первый же день своего президентства объявил о роспуске нынешнего состава Верховной Рады.