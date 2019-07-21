Неисправность на путях привела к задержкам «Сапсанов»

, 15:14 Интервью 92

Днем 21 июля технические неполадки на железной дороге между Москвой и Петербургом привели к сбою в графике движения поездов.

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Фото, видео : © РИА Новости / Евгений Биятов, 5-tv.ru

Техническая неисправность на станции Санкт-Петербург-Товарный-Московский Октябрьской железной дороги привела к задержкам скоростных поездов «Сапсан» 21 июля, сообщили в ОЖД.

В московском направлении были задержаны три состава — один на восемь минут, еще два — на десять. Кроме того, из-за неисправности был нарушен график движения областных электричек, следующих в столицу. Задержка поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от десяти минут до полутора часов. По этой же причине поезд из Костромы в Санкт-Петербург прибыл с опозданием в час. Ранее сообщалось, что состав был задержан из-за ошибки диспетчера.

В ОЖД уточнили, что неисправность произошла около полудня в системе сигнализации. К 14:00 проблема железнодорожники устранили проблему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о поломке поезда на петербургской станции, которая привела к сбою в движении электричек с Балтийского вокзала.

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