Неисправность на путях привела к задержкам «Сапсанов»

Техническая неисправность на станции Санкт-Петербург-Товарный-Московский Октябрьской железной дороги привела к задержкам скоростных поездов «Сапсан» 21 июля, сообщили в ОЖД.

В московском направлении были задержаны три состава — один на восемь минут, еще два — на десять. Кроме того, из-за неисправности был нарушен график движения областных электричек, следующих в столицу. Задержка поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от десяти минут до полутора часов. По этой же причине поезд из Костромы в Санкт-Петербург прибыл с опозданием в час. Ранее сообщалось, что состав был задержан из-за ошибки диспетчера.

В ОЖД уточнили, что неисправность произошла около полудня в системе сигнализации. К 14:00 проблема железнодорожники устранили проблему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о поломке поезда на петербургской станции, которая привела к сбою в движении электричек с Балтийского вокзала.