В посольстве Туркменистана в Москве опровергли смерть главы государства

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Ранее ряд СМИ сообщили, что Гурбангулы Бердымухамедов скончался на 63-м году жизни.

Фото : ТАСС / Александр Щербак, Михаил Метцель, Станислав Красильников

В посольстве республики Туркменистан опровергли сообщения ряда СМИ о смерти главы государства Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщат ТАСС.

«Это абсолютная ложь», — сказал представитель посольства.

Ранее информацию об этом распространило издание «Говорит Москва» со ссылкой на политолога, директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев. По его словам, об этом ему сообщили источники в Ашхабаде.

«Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так», — заявил он.

Ранее сообщалось, что глава государства с 15 июля 2019 года находится в отпуске. После этого в разных СМИ стала появляться информация о возможной кончине Бердымухамедова. Предварительно, по данным СМИ, причиной смерти могла стать острая почечная недостаточность. Официального заявления от правительства республики пока не поступало.

Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов родился 29 июня 1957 года в Ашхабадской области Туркменской ССР. Политик стал президентом Туркменистана 14 февраля 2007 года.

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