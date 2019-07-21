Два альпиниста из Петербурга сорвались с горы Урал в Кабардино-Балкарии

Два альпиниста сорвались в ущелье Укю с горы Урал в Кабардино-Балкарии. Как сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС, трагедия произошла в воскресенье, 21 июля, около пяти часов вечера.

Известно, что это были спортсмены из Санкт-Петербурга, которые были зарегистрированы в альпинистском лагере «Безенги».

По предварительной информации, они погибли. Согласно сообщения проходящей параллельным маршрутом группы, они увидели сорвавшихся людей, которые лежат без признаков жизни.

В настоящий момент на место ЧП выдвинулась группа спасателей, которая должна прояснить информацию по альпинистам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели туриста на Эльбрусе. У ирландца не выдержало сердце, когда группа пыталась спуститься с горы во время метели и не смогла найти дорогу до лагеря.