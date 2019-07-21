Синдзо Абэ намерен подписать мирный договор с РФ до 2021 года

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Японский политик сообщил, что хочет завершить процесс переговоров до того, как покинет свой пост.

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Фото, видео : ТАСС / Михаил Метцель, Михаил Климентьев, Максим Федоров, © РИА Новости / Евгений Халдей

Глава японского правительства Синдзо Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до того, как завершится его срок на посту премьер-министра в 2021 году. Об этом политик лично заявил во время прямого эфира одного из японских телеканалов.

«Я хочу продвинуть вперед переговоры, направленные на заключение мирного договора в ходе моего срока», — сообщил господин Абэ.

В Японии пост премьер-министра страны занимает лидер правящей партии. Полномочия Синдзо Абэ как ее председателя заканчиваются в 2021 году — политик уже сообщил о том, что в очередной раз выдвигать свою кандидатуру на эту должность он не будет.

Мирный договор между Японией и Россией так и не был заключен после Второй мировой войны. Причиной, по которой страны до сих пор не могут подписать документ, стал вопрос о принадлежности Курильских островов. Предложение о том, чтобы ускорить процесс переговоров по этому вопросу, Синдзио Абэ предложил Владимир Путин на полях Восточного экономического форума в 2018 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стала известна позиция РФ о передаче Японии двух островов Южных Курил.

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