Стала известна позиция РФ о передаче Японии двух островов Южных Курил

Москва отказалась обсуждать с Токио возможность передачи ей двух из четырех южнокурильских островов в рамках переговоров о заключении мирного договора. Такую информацию опубликовало агентство Kyodo со ссылкой на японский дипломатический источник, пишет ТАСС.

Издание приводит две причины такого решения России. Во-первых, камнем преткновения является Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией, подписанный в 1960 году. Вкратце, документом закрепляется за США право создавать и использовать военные базы на территории Японии, а также размещать на них любое количество вооруженных сил. Япония в свою очередь обязалась защищать американские базы в случае нападения.

В начале июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Токио имеет полное право обеспечивать свою безопасность, но его военное сотрудничество с Вашингтоном вызывает в Москве обеспокоенность, в частности, на фоне присутствия на японской территории военных баз США, а также их выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Второй причиной собеседник агентства назвал возможное падение рейтинга российской власти среди населения в случае передачи островов.

Россия и Япония с середины ХХ века ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. 29 июня 2019 года в ходе G20 в Осаке состоялась полноформатная встреча между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой они подтвердили решимость продолжить переговоры по проблеме мирного договора, а также продвижению к реализации совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Владимира Путина, у России нет планов передавать Курильские острова Японии.