Стали известны имена упавших с горы Урал в КБР петербуржцев

Спасатели еще не добрались до ущелья Укю на горе Урал в Кабардино-Балкарии, куда днем, 21 июля, сорвались два альпиниста из Санкт-Петербурга.

Как рассказал 5-tv.ru директора альпинистской базы «Безенги», в которой была зарегистрирована группа, Али Анаев спортсмены шли по маршруту высокой категории сложности «5А» — это восхождения и траверсы скального, ледово-снежного и комбинированного характера на вершины высотой от 1000 до 7500 метров над уровнем моря.

«Они прибыли в составе петербургских сборов, учебно-тренировочные сборы, 14 июля. Они спортсмены. Это маршрут очень высокой категории сложности „5А“ по альпинистской классификации», — рассказал Анаев.

Он назвал имена, сорвавшихся со скалы спортсменов — это Константин Семенихин 1994 года рождения и Даниил Капицын, 1998 года рождения.

Директор базы подчеркнул, что надежда, конечно, остается, но анализ ситуации и уровень сложности ущелья позволяют говорить, что молодые люди скорее всего погибли. Окончательно это будет известно, когда спасатели доберутся до места происшествия. Анаев добавил, что под личный контроль ситуацию взял глава республики и обещал оказать всю возможную помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что информацию о произошедшем на базу сообщили спортсмены, которые шли параллельным маршрутом. Они увидели внизу ущелья двух людей, которые не подавали признаков жизни.