Зеленский «посадит коррупционеров» после победы «Слуги народа» на выборах

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Президент Украины заявил, что триумф его партии на парламентских выборах позволит ему реализовать его инициативы.

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Фото, видео : Reuters

Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду.

По данным украинского национального экзит-пола, «Слуга народа» набирает 43,9% голосов, следом идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука с 11,5%, далее «Европейская солидарность» Петра Порошенко (8,9%) и «Батькивщина» Юлии Тимошенко (7,6%). Пятерку парламентских партий замыкает «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука — 6,3% голосов.

Владимир Зеленский в штабе «Слуги народа» заявил, что победа партии на досрочных выборах в Раду позволит ему реализовать собственные инициативы. Он заявил, что закон об импичменте президента станет одним из первых.

Глава Украины добавил, что среди главных приоритетов для власти будут прекращение войны в Донбассе, возвращение пленных и борьба с коррупцией. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уйдет в отставку, заверил Зеленский.

По предварительным данным ЦИК Украины на 20:00, явка на внеочередных выборах в Верховную раду составила 50,35%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кого Зеленский видит на посту премьер-министра Украины.

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