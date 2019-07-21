Зеленский видит премьером Украины экономиста без политического прошлого

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Президент Незалежной рассчитывает создать парламентскую коалицию из представителей новых политических сил.

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Фото, видео : Reuters, 5-tv.ru

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 21 июля, после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду заявил, что проводит консультации с людьми, которых видит в будущем на должности премьер-министра страны. По словам украинского лидера, этот пост должен занять не политик, а экономист, причем ранее никак не связанный с властью.

«Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции», — цитирует главу Незалежной Интерфакс.

Зеленский подчеркнул, что не изменит свое решение относительно премьер-министра страны, хотя его позиция может не удовлетворить других политических деятелей, которые видели себя на этом месте.

Говоря о составе Верховной рады, президент Украины также добавил, что рассчитывает создать парламентскую коалицию только с представителями новых политических сил, а никого из «старых лиц» не видит в роли парламентариев. Впрочем, главное требование главы государства к парламенту остается неизменным.

«Честным хотелось бы (видеть парламент- Прим.ред), — подчеркнул украинский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время выборов в Верховную раду Украины произошло множество нарушений. Согласно официальным данным, в выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.

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