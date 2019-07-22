Индия запустила на орбиту собственный луноход «Чандраян-2»

, 13:26 Видео 72

Вторая попытка запуска индийской лунной миссии прошла в штатном режиме 22 июля.

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Фото, видео : Twitter @ANI, @Sachinbjym4

22 июля в Индии произошел запуск ракеты-носителя GSLV Mk.3, которая выведет на орбиту лунный космический аппарат «Чандраян-2» с первым в истории страны луноходом.

На околоземной орбите трехмодульная автоматическая станция проведет около двух недель для проверки всех систем, затем осуществит пятидневный полет к Луне. После трехнедельного дистанционного изучения спутника Земли с орбиты от «Чандраян-2» отделится посадочная платформа с автономным луноходом и отправится на лунную поверхность. Если все пойдет по плану, Индия станет третьей страной после СССР и Китая, которая отправила самоходный аппарат на естественный спутник нашей планеты.

К слову, индийская миссия «Чандраян-2» должна была стартовать еще 14 июля, однако запуск отменили по техническим причинам в последний момент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о британце, который снял на видео стыковку корабля «Союз» с МКС.

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Индия запустила на орбиту собственный луноход «Чандраян-2»

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