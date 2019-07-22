РЖД приостановило продажу билетов из-за ЧП с грузовым поездом в Коми

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В ночь на 22 июля сошли с рельсов 23 вагона с углем. Авария на двое суток приостановила движение пассажирских составов на Северной ЖД.

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Фото, видео : YouTube / Alex Ti, © РИА Новости/ Алексей Мальгавко

В Республике Коми сошли с рельсов 23 вагона с углем в ночь на 22 июля. Инцидент произошел на станции «Керки», где из-за непогоды размыло железнодорожные пути.

Состав с углем из 54 вагонов следовал из Воркуты в Череповец. В результате происшествия никто не пострадал. Для восстановительных работ к месту ЧП направились поезда из Сосногорска, Печоры, Микуня и Сольвычегодска из соседней Архангельской области.

На время ремонта на двое суток приостановлено движение пассажирских составов. Сход вагонов привел к задержке движения четырех пассажирских поездов с 451 человеком. Людей будут перевозить автобусами до станций Сосногорск и Ираель, откуда они дальше поедут по железной дороге. Как ожидается, ЧП приведет к задержкам еще как минимум десяти пассажирских поездов. В РЖД приостановили продажу билетов на поезда, следующие по Северной железной дороге через Сосногорск.

В частости, задержан поезд из Санкт-Петербурга, восемь столичных составов в оба направления, а также несколько составов в сторону курортного юга России и обратно.

Уголь, который перевозил аварийный состав, предназначался для Череповецкого металлургического комбината. В компании «Вокрутауголь» сообщили, что имеющихся на складе в Череповце запасов угля достаточно, чтобы в краткосрочной перспективе не испытывать недостатка.

По факту аварии с поездом в Коми Сыктывкарский следственный отдел на транспорте СК РФ начал доследственную проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержке скоростных «Сапсанов» из-за технической неисправности на железнодорожном полотне между Москвой и Петербургом.

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