Диетолог рассказала, почему некоторым никогда не удастся похудеть

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Одни на правильном питании быстро теряют вес, а другие не могут сбросить и 500 грамм. Эксперт назвала несколько факторов, влияющих на отсутствие результата.

Фото : www.globallookpress.com/ © CHROMORANGE / Bilderbox

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов — Наталья Круглова — рассказала «Ридус» о главных ошибках тех, кто не смог похудеть при переходе на правильное питание.

По словам диетолога, худеющий может слишком резко перейти на низкокалорийную диету и продержаться на ней непродолжительное количество времени. Так происходит из-за того, что организм не был подготовлен к внезапной смене питания.

«Эти колебания являются очень частой причиной, из-за которой люди, не достигнув значимых изменений, сходят с пути», — рассказывает Круглова.

Эксперт отметила, что некоторые люди могут не похудеть из-за того, что их рацион питания не содержит достаточного количества витаминов и микроэлементов.

«Питание не сбалансировано. Организм не способен на эффективное снижение веса. Да, может быть какой-то небольшой результат. Но в дальнейшем вес может возвращаться», — утверждает диетолог.

Иногда, по мнению Натальи Кругловой, люди не могут похудеть потому что слишком увлекаются занятиями спортом.

«Жировая ткань уходит, а мышечная масса при этом увеличивается», — говорит эксперт.

Круглова отметила, что в очень редких случаях проблема ожирения связана с эндокринными патологиями. И в этом случае стоит обращаться к врачу.

Диетолог дала несколько советов, которые могут помочь в борьбе с лишним весом.

  1. Не садитесь на краткосрочные диеты, а пытайтесь изменить свои пищевые привычки навсегда.
  2. Определите норму калорий, при которой вам удастся похудеть, и не выходите за эти рамки.
  3. Сочетайте правильное питание с занятиями спортом.
  4. Сделайте свой ежедневный рацион разнообразным. Пусть он включает: злаки, фрукты, овощи, орехи, мясо и т. д.
  5. Устраивайте разгрузочные дни, но не увлекайтесь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Японии выявили неожиданную причину ожирения.

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