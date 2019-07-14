В Японии выявили неожиданную причину ожирения

Японские ученые обнаружили, что развитие ожирения вызывает определенный вид иммунных клеток, которые находятся в тонкой кишке. Исследователи поставили опыты на мышах, и пришли к выводу, что эти клетки неправильно реагируют на поступающие в организм с пищей жиры и стараются накопить вредные вещества.

«Зато характер мой»: Лера Кудрявцева продемонстрировала, как дочь похожа на папу

В таком случае страдающему от лишнего веса человеку похудеть при помощи диеты и физических нагрузок очень сложно. Единственным эффективным способом борьбы с ожирением, по мнению ученых, может быть только удаление создающих проблемы клеток, сообщают «Известия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова разочаровала поклонников, явно набрав вес. Злые языки тут же окрестили ее Пузовой.