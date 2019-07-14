В Японии выявили неожиданную причину ожирения

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Эксперимент показал, что эффективно сбросить лишний вес поможет удаление особого вида иммунных клеток.

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Фото, видео : www.globallookpress.com /A. Held, / Liu Chan

Японские ученые обнаружили, что развитие ожирения вызывает определенный вид иммунных клеток, которые находятся в тонкой кишке. Исследователи поставили опыты на мышах, и пришли к выводу, что эти клетки неправильно реагируют на поступающие в организм с пищей жиры и стараются накопить вредные вещества.

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В таком случае страдающему от лишнего веса человеку похудеть при помощи диеты и физических нагрузок очень сложно. Единственным эффективным способом борьбы с ожирением, по мнению ученых, может быть только удаление создающих проблемы клеток, сообщают «Известия».

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