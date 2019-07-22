Смерть в горах: подробности гибели альпинистов в горах КБР — репортаж

, 23:25 Эфирная новость 54

Погибшие петербуржцы, по словам друзей, не были новичками в экстремальном спорте и всегда ответственно подходили к вопросам безопасности.

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Фото, видео : 5-tv.ru

В горах Кабардино-Балкарии найдены погибшими два петербургских альпиниста. Молодые парни хотели пройти к вершине одним из самых сложных маршрутов.

Рисковали, но всегда были осторожными. По словам друзей и родных, парни подготовленные, не новички.

К вершине горы ведет несколько маршрутов, и петербуржцы выбрали самый сложный. По шестибалльной альпинистской шкале его оценивают в пять баллов: кругом лед и отвесные скалы, случаются камнепады. Но альпинисты, очевидно, были уверены в своих силах.

По словам сестры погибшего, экстремальным туризмом он занимался с детства. А пять лет назад Константина потянуло в горы, хоть дома и переживали. Сейчас родители вылетели в Кабардино-Балкарию. На опознание.

Что пошло не так? Первые версии у Яна Воскресенского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стали известны имена упавших с горы Урал в КБР петербуржцев.

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