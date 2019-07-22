Видео: режим ЧС введен в Коми после схода вагонов с углем

, 22:35 Эфирная новость 27

Из-за сильных дождей размыло пути на станции «Керки». По данным РЖД, их ремонт может занять трое суток.

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Фото, видео : 5-tv.ru, ВКонтакте @public70437107

Более тысячи пассажиров застряли сегодня, 22 июля, в поездах дальнего следования Северной железной дороги. Из-за сильных дождей размыло пути на станции «Керки» в Коми. Насыпь провалилась, рельсы повисли над бурной рекой.

В это время там проходил грузовой поезд. 23 вагона сошли с колеи. Обошлось без пострадавших, но сообщение в этом направлении полностью прервано. Пассажирские поезда из Москвы, Петербурга и других городов, которые следовали в Воркуту, остановились, где придется. Одни в чистом поле, другие — на ближайшей станции.

В районе объявлен режим ЧС. В РЖД заявили, что ремонт путей займет трое суток. Пассажиров вывозят другим транспортом.

Продажу билетов до Воркуты временно приостановили. Пассажиров, которые уже приобрели проездные документы на ближайшие даты, призывают их сдать, обещая вернуть полную стоимость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РЖД приостановило продажу билетов из-за ЧП с грузовым поездом в Коми.

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