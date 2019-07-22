Ребенок погиб при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

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Трагедия произошла на горнолыжном курорте «Холдоми».

Фото : МЧС России

Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере на горнолыжном курорте «Холдоми» в Хабаровском крае. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

В результате ЧП пострадали двое детей, еще одного ребенка обнаружили без признаков жизни.

МЧС

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб региона. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два альпиниста из Петербурга сорвались с горы Урал в Кабардино-Балкарии. Известно, что это были спортсмены из Санкт-Петербурга, которые были зарегистрированы в альпинистском лагере «Безенги».

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Ребенок погиб при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

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