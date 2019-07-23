Турчинов заявил о желании украинцев «стать рабами»

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По мнению экс-секретаря СНБО Украины, значительная часть граждан готова обменять свободу и ответственность на «сытое и уютное рабство».

Фото : ТАСС/Лазаренко Николай, /ZEUS

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов на своей странице в Facebook прокомментировал подсчет голосов по результатам внеочередных выборов в Верховную раду. По его словам, значительная часть граждан страны готова «стать рабами» в обмен на свободу и ответственность, сообщает Утро.ру.

«Это первые выборы, когда пророссийские антиукраинские силы получили такое большое количество голосов после февраля 2014 года. К большому сожалению, это является свидетельством того, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство», — написал Александр Турчинов.

Помимо прочего, политик удивился результатам нескольких партий, в том числе «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), которые он назвал «пророссийскими» проектами.

«Что поражает — это результат ОПЗЖ и еще нескольких пророссийских проектов, которые не преодолели проходной барьер. Около 20% украинцев отдали свои голоса за эти политические силы, которые имеют разные названия, но олицетворяют реванш и возвращение в Россию», — отметил Александр Турчинов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что партия Зеленского уверенно одерживает победу на выборах в Верховную раду.

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