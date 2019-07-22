Партия Зеленского уверенно одерживает победу на выборах в Верховную Раду

На Украине подсчитывают голоса избирателей, там завершились внеочередные выборы в Верховную раду. По последним данным президентская партия «Слуга народа» практически обеспечила себе невиданное для парламента Незалежной большинство депутатских кресел.

И эксперты уже назвали их одними из самых грязных в истории Незалежной: засилье черного пиара, тысячи нарушений, сотни уголовных дел.

Тем не менее, в стране, измотанной политическими играми, сейчас ждут серьезных изменений: от состава Верховной Рады будет зависеть дальнейший курс реформ.

Украинцы доверяют Зеленскому настолько, что впервые в истории Украины его партия похоже будет самостоятельно создавать правительство. Вместе с одномандатниками «Слуга народа» обеспечивает себе безоговорочное большинство. Хотя политические элиты всю ночь продолжали говорить о коалиции. Даже если элитами их признали совсем недавно. Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук до сих пор подменяет политический сленг высокопарным художественным слогом.

Зеленский грезит идеей обновить украинский политический олимп. А в Раде придется сталкиваться с до боли знакомыми лицами.

О курьезах и скандалах нынешних выборов репортаж Ксении Солдатовой.

А пока на Украине потеряли генпрокурора Луценко, которого первым же пообещал уволить после выборов в парламент Владимир Зеленский. Пока пресс-секретарь прокурора ответственно заявляет, что он в отпуске, но как сообщал 5-tv.ru, поговаривают, что не все так однозначно.