Новые ГОСТы: что изменится в правилах содержания животных в зоопарках

, 6:48 Эфирная новость 19

Новый стандарт, помимо прочего, прописывает ряд норм, которые позволят оградить животных от слишком навязчивых посетителей.

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Фото, видео : www.globallookpress.com /Werner Otto/face to face

Защитить животных от человека призваны и новые ГОСТы для зоопарков.

Речь о назойливых посетителях, которые то и дело пытаются привлечь внимание зверей. Не важно, кто ты — лев или кролик — имеешь право на личное пространство, скрытое от посторонних глаз. И главное — четко определена площадь вольеров.

Феньки и сурикаты получили от 10 до 60 квадратов. Рысь и дымчатый леопард — от 15 до 85, от 25 до 100 положено европейской рыжей лисице. Чуть просторнее у ягуаров — от 30 до 200 квадратных метров. Лучшие условия, пожалуй, у гиеновидных собак — их апартаменты от 50 до 400 квадратных метров.

Елена Норкунайте изучила, кому сколько положено, и задумалась, что будет с теми, кто в новые правила не впишется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети обсуждают паука с человеческим лицом.

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