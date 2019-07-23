Новые ГОСТы: что изменится в правилах содержания животных в зоопарках

Защитить животных от человека призваны и новые ГОСТы для зоопарков.

Речь о назойливых посетителях, которые то и дело пытаются привлечь внимание зверей. Не важно, кто ты — лев или кролик — имеешь право на личное пространство, скрытое от посторонних глаз. И главное — четко определена площадь вольеров.

Феньки и сурикаты получили от 10 до 60 квадратов. Рысь и дымчатый леопард — от 15 до 85, от 25 до 100 положено европейской рыжей лисице. Чуть просторнее у ягуаров — от 30 до 200 квадратных метров. Лучшие условия, пожалуй, у гиеновидных собак — их апартаменты от 50 до 400 квадратных метров.

Елена Норкунайте изучила, кому сколько положено, и задумалась, что будет с теми, кто в новые правила не впишется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети обсуждают паука с человеческим лицом.