Настоящий человек-паук? В сети обсуждают паука с человеческим лицом

, 9:56 Видео 33

Видео с членистоногим креативной расцветки стало популярным в азиатском сегменте Всемирной паутины.

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Фото, видео : Guenter Fischer / www.globallookpress.com, Twitter @PDChina

В китайском сегменте сети активно обсуждают видео с необычным членистоногим. Ролик о пауке с человеческим лицом становится популярно и в других странах.

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В ролике показан небольшой паук салатового цвета. На спине у диковинного членистоногого есть яркое белое пятно с двумя черными и одной красной отметиной — создается впечатление, что это человеческое лицо.

Известно, что «человеколикий» паук пробрался в дом жительницы Китая. Женщина записала перемещения гостя на видео и поделилась им в сети. По словам автора ролика, пауку больше всего понравилось цветущее домашнее растение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что растерявшая детей паучиха ужаснула пользователей сети.

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