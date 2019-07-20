Настоящий человек-паук? В сети обсуждают паука с человеческим лицом

В китайском сегменте сети активно обсуждают видео с необычным членистоногим. Ролик о пауке с человеческим лицом становится популярно и в других странах.

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В ролике показан небольшой паук салатового цвета. На спине у диковинного членистоногого есть яркое белое пятно с двумя черными и одной красной отметиной — создается впечатление, что это человеческое лицо.

Известно, что «человеколикий» паук пробрался в дом жительницы Китая. Женщина записала перемещения гостя на видео и поделилась им в сети. По словам автора ролика, пауку больше всего понравилось цветущее домашнее растение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что растерявшая детей паучиха ужаснула пользователей сети.