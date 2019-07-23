Издание Mirror опубликовало самый короткий в мире IQ-тест, включающий в себя всего лишь три математических вопроса. Стоит отметить, что тест был разработан еще в 2005 году профессором Массачусетского технологического института Шейном Фредериком, как часть исследовательской работы. Эти материалы были опубликованы совсем недавно и уже заинтересовали многих, сообщает News.ru.

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Авторы статьи отмечают, что в ходе исследования для решения задач привлекались более 3000 человек — слушателей крупнейших университетов США. Только 17% из них смогли дать правильный ответ на все три вопроса, а 83% — постигла неудача. По словам профессора Шейна Фредерика, для того, чтобы прийти к верному ответу, необходимо суметь подавить неправильный, который возникает в уме импульсивно.

Вопросы теста:

Бита и мяч в общей сложности стоят 1,10 доллара. Бита стоит на один доллар больше, чем мяч. Сколько стоит мяч?

Если для создания пяти изделий потребуется пять машин за пять минут, сколько времени потребуется 100 машинам для создания 100 изделий?

В озере растут лилии. Каждый день их количество удваивается. Если лилии в течение 48 дней покроют все озеро, сколько времени им потребуется, чтобы покрыть половину его поверхности?

Самые распространенные ответы — 10 центов, 100 минут и 24 дня — верными не являются. Правильные варианты — пять центов, пять минут и 47 дней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученые раскрыли секрет высокого уровня интеллекта.