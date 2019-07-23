Издание Mirror опубликовало самый короткий в мире IQ-тест, включающий в себя всего лишь три математических вопроса. Стоит отметить, что тест был разработан еще в 2005 году профессором Массачусетского технологического института Шейном Фредериком, как часть исследовательской работы. Эти материалы были опубликованы совсем недавно и уже заинтересовали многих, сообщает News.ru.
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Авторы статьи отмечают, что в ходе исследования для решения задач привлекались более 3000 человек — слушателей крупнейших университетов США. Только 17% из них смогли дать правильный ответ на все три вопроса, а 83% — постигла неудача. По словам профессора Шейна Фредерика, для того, чтобы прийти к верному ответу, необходимо суметь подавить неправильный, который возникает в уме импульсивно.
Вопросы теста:
- Бита и мяч в общей сложности стоят 1,10 доллара. Бита стоит на один доллар больше, чем мяч. Сколько стоит мяч?
- Если для создания пяти изделий потребуется пять машин за пять минут, сколько времени потребуется 100 машинам для создания 100 изделий?
- В озере растут лилии. Каждый день их количество удваивается. Если лилии в течение 48 дней покроют все озеро, сколько времени им потребуется, чтобы покрыть половину его поверхности?
Самые распространенные ответы — 10 центов, 100 минут и 24 дня — верными не являются. Правильные варианты — пять центов, пять минут и 47 дней.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученые раскрыли секрет высокого уровня интеллекта.