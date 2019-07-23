Всего 3 вопроса: самый короткий IQ-тест придумали в США — видео

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Тест был разработан еще в 2005 году, но известно о нем стало только сейчас.

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Фото, видео : www.globallookpress.com /Phil Whinnett, / Arco Images / Musterer, Werner, /Gary Houlder, /Oskar Eyb, /West Coast Surfer

Издание Mirror опубликовало самый короткий в мире IQ-тест, включающий в себя всего лишь три математических вопроса. Стоит отметить, что тест был разработан еще в 2005 году профессором Массачусетского технологического института Шейном Фредериком, как часть исследовательской работы. Эти материалы были опубликованы совсем недавно и уже заинтересовали многих, сообщает News.ru.

Гороскоп на 23 июля: Тельцы, время переписать историю

Авторы статьи отмечают, что в ходе исследования для решения задач привлекались более 3000 человек — слушателей крупнейших университетов США. Только 17% из них смогли дать правильный ответ на все три вопроса, а 83% — постигла неудача. По словам профессора Шейна Фредерика, для того, чтобы прийти к верному ответу, необходимо суметь подавить неправильный, который возникает в уме импульсивно.

Вопросы теста:

  • Бита и мяч в общей сложности стоят 1,10 доллара. Бита стоит на один доллар больше, чем мяч. Сколько стоит мяч?
  • Если для создания пяти изделий потребуется пять машин за пять минут, сколько времени потребуется 100 машинам для создания 100 изделий?
  • В озере растут лилии. Каждый день их количество удваивается. Если лилии в течение 48 дней покроют все озеро, сколько времени им потребуется, чтобы покрыть половину его поверхности?

Самые распространенные ответы — 10 центов, 100 минут и 24 дня — верными не являются. Правильные варианты — пять центов, пять минут и 47 дней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученые раскрыли секрет высокого уровня интеллекта.

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