Гороскоп на 23 июля: Тельцы, время переписать историю

Обязательства — это не просто обмен клятвами или обещание жить вместе до конца жизни. Речь идет о том, чтобы понимать, зачем вы проходите этот путь, и кто находится рядом с вами. Тельцы, подумайте об этом. Вы несете ответственность в первую очередь перед собой. Если вы живете в страхе — причина кроется в вас самих. Девы, не подавляйте свои чувства. То, что вы делаете, приносит больше вреда, чем пользы. Время избавиться от тяжелых мыслей.



Овен — гороскоп на сегодня, 23 июля

Если вы находитесь в депрессии, вы живете в прошлом, если вы в мире, вы живете в настоящем. Осознайте всю глубину этой, казалось бы, упрощенной цитаты. К чему стремился Лао Цзы, когда он говорил об этом? Понимание того, что мы сами создаем наши страдания, часто проецируя вещи, не имеющие реального основания, на чистый холст нашего будущего. Сделайте глубокий вдох и вернитесь в настоящее.

Космический совет: мир приходит из жизни в настоящем.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июля

Телец — гороскоп на сегодня, 23 июля

Мы несем ответственность за жизнь, которую мы имеем, Телец. Если энергия, которая нас окружает — это радость и праздник, то мы причина для этого. Если мы отягощены страхом, именно наши действия (или их отсутствие) привели нас к этой точке. На этой неделе Вселенная дает вам возможность переписать историю — и это можно сделать, только избавившись от комплексов, которые вас сдерживают.

Космический совет: это неделя, чтобы переписать сценарий.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 23 июля

Как вы можете освободить место для нового, если не отпустили старое? Близнецы, иногда вам приходится прощаться и с хорошими воспоминаниями. Признайте дары, которые вам предлагают в данный момент и перестаньте смотреть на них с точки зрения вашего прошлого. Найдите безопасный способ «освободить» свое бремя. Разговор с другом, которому доверяете — это то, что вам нужно.

Космический совет: найдите безопасный способ «высвободить» свои эмоции.

Рак — гороскоп на сегодня, 23 июля

Мы здесь не для того, чтобы вести войны. Мы здесь, чтобы распространять послание любви, сострадания и единства. Знайте, где вы работаете. Использование слов как оружие может причинить большой вред. Измените свой подход, Рак. Откройте другого себя. Постарайтесь понять, откуда берется ваш гнев и совладайте с ним.

Космический совет: откройте другого себя.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июля

Лев — гороскоп на сегодня, 23 июля

Львы, пришло время писать свой собственный сценарий. Хватит идти на поводу у других. Вы самодостаточный человек и в состоянии сами выбрать свой путь. Прислушайтесь к себе. Попробуйте понять, что вам действительно нравиться, а что лишнее.

Космический совет: пишите свой сценарий жизни.

Дева — гороскоп на сегодня, 23 июля

Девы, подавленные чувства наносят нам больше вреда, чем другому человеку. Пусть это будет поворотным моментом, Дева. Точка, в которой вы отпускаете боль и горечь. Посмотрите на проблему с другой стороны и найдете решение. Побольше решимости и все получится!

Космический совет: найдите способ освободить подавленные чувства.

Весы — гороскоп на сегодня, 23 июля

Неделя начинается с незначительных неудобств. Не увлекайтесь собственной драмой, особенно когда в вашей жизни так много хорошего. Возвращайся к списку благодарностей, Весы. Поблагодарите за хорошее, что у вас есть в настоящем, и за хорошее, что еще впереди.

Космический совет: сосредоточьтесь на хороших вещах.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июля

Скорпион — гороскоп на сегодня, 23 июля

Отличительная черта взрослых отношений: осознание того, что совершенство — всего лишь иллюзия. Сделайте так, чтобы ваш партнер чувствовал себя любимым и ценным, Скорпион. Дайте ему возможность дышать свободно. Принятие — это дар, который может преобразовать даже самые сложные отношения.

Космический совет: мы совершенно несовершенны — и это то, что делает нас красивыми.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 23 июля

Не устраивайте игры, Стрельцы, с тем, кого любите. Поймите, что каждое ваше действие имеет кармические последствия. Эта фаза вашей жизни требует открытости. Вы обнаружите, что ваша уязвимость создает пространство для большей гармонии в ваших отношениях.

Космический совет: выразите свои истинные чувства.

Козерог — гороскоп на сегодня, 23 июля

Если вы искали знак, чтобы положить конец какой-то истории, которая вас беспокоит, вот он. Козероги, подумайте о себе. Если отношения, в которых вы пребываете, вас напрягают, закончите их. Иногда полезно говорить «нет». Космический совет: не бойтесь говорить «нет».

Водолей — гороскоп на сегодня, 23 июля

Водолеи, благоприятное время для путешествий. Встречи с новыми людьми, интересные локации — все это пойдет вам на пользу. Потребность расслабиться, забыть о проблемах зрела уже давно. Самое время получать удовольствие от жизни.

Космический совет: время для путешествий.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 23 июля

Обязательство — это не просто обмен клятвами. Прежде, чем давать обещания, подумайте, сможете, а главное хотите ли вы их выполнять. Будьте в меру эгоистичны, Рыбы. В этом нет ничего крамольного. Пришло время заняться своей жизнью.

Космический совет: будьте в меру эгоистичны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет всех представителей знаков зодиака на неделе с 22 по 28 июля.