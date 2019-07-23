В Петербурге подвели итоги дистанционного этапа конкурса «Мой город — мои возможности». Он направлен на выявление квалифицированных специалистов для государственной службы и формирования управленческого резерва.

При помощи онлайн-теста организаторы отобрали полтысячи полуфиналистов. Это представители из 56 регионов. В том числе участники из Белоруссии и Казахстана. Следующий этап состоится в начале августа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «Гонке Героев» на курорте «Игора» в Ленинградской области, где участники экстремального забега покорили новые спортивные вершины и поделились своими впечатлениями от трассы.