Видео: участники «Гонки Героев» на курорте «Игора» покорили новые спортивные вершины

На всесезонном курорте «Игора» прошла летняя «Гонка Героев». Не обошлось и без новых испытаний и препятствий.

Впечатления участников, в том числе команды МИЦ «Известия», в репортаже Александра Лисицына.

Отважные герои, решившие проверить свои силы и возможности, стартуют практически в режиме «нон-стоп». Шутка ли — полторы тысячи участников. Пока одни команды выходят на трассу, другие разминаются и настраиваются. Новички с ходу проникаются атмосферой соревнований.

«Тут такая энергия классная, буду ездить сюда постоянно», — поделился участник «Гонки Героев» Михаил Федоров.

Более опытные определяются со стратегией и присматриваются к самым сложным и интересным испытаниям.

«Последняя горочка, такая высокая. Но ничего, заберемся», — говорит Алексей Капков, участник «Гонки Героев».

До «последней горочки» — это испытание, к слову, называется «Эверест», надо еще добраться, но отступать уже некуда. Впереди более восьми километров непростой трассы. Коварные подъемы и спуски. Вместе с другими участникам «Гонки Героев» к финишу бежит и команда МИЦ «Известия». Первые препятствия — горки с канатами, окопы и мешки с песком. Выясняется — это еще «цветочки». Дальше только вплавь.

У прекрасного пола отлично получается справиться с испытаниями, где нужна легкость и ловкость.

Но самое главное — это командный дух.

«Идем все вместе, не торопясь, друг друга поддерживая, должны пройти все вместе, ведь мы одна команда», — рассказывает сотрудник отдела планирования телеканала «78» Эдуард Вытриковский.

Каждый год «Гонка Героев» радует участников каким-то новым испытанием. В этом году — это вот такой рукоход «кольца — колеса». Пройти его достаточно сложно, но если получится, об этом узнают все.

«Рукоходы» всегда в конце трассы и, так сказать, «на сладкое». Их проходят самые подготовленные, остальные, даже если падают, надеются преодолеть эти испытания уже в следующем году.

Общими впечатлениями от трассы участники делятся почти слово в слово — «местами непросто, но безумно интересно».

«Холмистая местность, в горку надо бежать после испытаний, сложновато», — рассказывает участник «Гонки Героев» Иван Зудин.

«Но ощущения в целом как?»

«Да просто супер, всем рекомендую», — делится он.

На финише у участников каждый раз шквал эмоций, рассказывают организаторы «Гонки Героев». И неважно, какой раз ты проходишь трассу.

«На самом деле эмоции не угасают. Это и отзывы в нашей группе, и нашим инструкторам, и всей нашей команде. Мы очень рады такие эмоции принимать от тех, кто бежит «Гонку», — рассказывает Михаил Михайлов, руководитель регионального представительства «Лиги Героев» Санкт-Петебурга.

Всесезонный курорт «Игора» уже не в первый раз принимает «Гонку Героев». Это один из самых живописных уголков Ленинградской области. Проверить себя на прочность тут может каждый. Даже если к экстремальным соревнованиям вы пока не готовы — ничего страшного. Зимой тут можно покататься на лыжах. Летом поиграть в хоккей, восстановить силы после активного отдыха в СПА-комплексе: бассейн, русская баня, массаж. А потом просто расслабиться в хорошей компании на берегу озера и в уютном ресторане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на курорте «Игора» прошел автофестиваль «Tsunami Picnic».