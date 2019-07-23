Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский отправлен в отставку

Владимира Малиновского — заместителя Генерального прокурора России Юрия Чайки — освободили от должности на заседании Совета Федерации РФ 23 июля 2019 года. Вопрос об отставке поднял полномочный представитель президента России в Совфеде — Артур Муравьев.

«Прошу рассмотреть вопрос об освобождении государственного советника юстиции первого класса Владимира Владимировича Малиновского от должности заместителя Генерального прокурора на основании поданного им рапорта об увольнении из органов прокуратуры РФ в связи с выходом на пенсию за выслугу лет» , — отметил политик.

Возражений по поводу освобождения Малиновского от должности в верхней палате парламента РФ не было. По результатам тайного голосования чиновник отправлен в отставку единогласно. Владимир Малиновский останется в системе прокуратуры и будет назначен на должность советника Генпрокурора с меньшей нагрузкой из-за пенсионного возраста.

Владимиру Малиновскому 67 лет. Это уже второй заместитель Юрия Чайки, уходящий в отставку в 2019 году. В конце весны на пенсию ушел 68-летний Иван Сыдорук.

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