Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский отправлен в отставку

Владимира Малиновского — заместителя Генерального прокурора России Юрия Чайки — освободили от должности на заседании Совета Федерации РФ 23 июля 2019 года. Вопрос об отставке поднял полномочный представитель президента России в Совфеде — Артур Муравьев.
Возражений по поводу освобождения Малиновского от должности в верхней палате парламента РФ не было. По результатам тайного голосования чиновник отправлен в отставку единогласно. Владимир Малиновский останется в системе прокуратуры и будет назначен на должность советника Генпрокурора с меньшей нагрузкой из-за пенсионного возраста.
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