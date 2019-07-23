500 молодых управленцев примут участие в очном этапе конкурса «Мой город — мои возможности»

, 17:59 Эфирная новость 27

Победители конкурса обретут наставника и пройдут стажировку в органах власти. По итогам работы успешные кандидаты войдут в кадровый резерв администрации Петербурга.

Фото : 5-tv.ru, © РИА Новости/ © Nathalie Lieckfeld

В Смольном подвели итоги дистанционного этапа конкурса «Мой город — мои возможности». Организаторы получили более 35 тысяч заявок. По результатам испытаний к очному соревнованию допущены пятьсот молодых управленцев. На место в кадровом резерве претендуют кандидаты из 56 регионов, есть даже участники из Белоруссии и Казахстана. Дистанционный этап включал в себя тестирование и презентацию социального проекта.

Конкурс «Мой город — мои возможности» в конце мая объявил действующий губернатор Петербурга Александр Беглов. Проект направлен на поиск молодых руководителей. Победителями станут 30 участников, которые обретут наставника и пройдут стажировку в органах власти. По итогам работы успешные кандидаты войдут в кадровый резерв администрации Северной столицы.

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