Видео: ученые научились распознавать рак за десять минут

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Новая технология позволяет выявить онкологическое заболевание при помощи анализа мочи.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / © CHROMORANGE / Bilderbox

Группа ученых из Сеула представила результаты нового эксперимента, который показал, что выявить некоторые онкологические заболевания можно всегоза десять минут. Об этом сообщает News.ru. Работает такая технология на основе анализа мочи. Всего инновационный биомаркер может обнаружить до десяти видов различных заболеваний, связанных с простатой, легкими, бронхами, поджелудочной железой, пищеводом и кишечником. Точность теста — 90%.

По словам представителя корейской компании Пауэла Шина, данный метод уже имеет первые успехи в Южной Корее. Например, бывали случаи, когда врачи не могли обнаружить заболевание при помощи традиционных способов, однако биомаркер онкологию все же выявлял. При этом то, как именно работает прибор, пока не раскрывается.

«Если опухоль слишком маленькая, ее бывает трудно разглядеть. Поэтому врачи иногда не диагностируют рак вовремя», — подчеркнул Шин.

В планы российских специалистов сейчас входит перенять этот опыт. После поставки оборудования в страну он пройдет испытания в медучреждениях. Одна из подходящих площадок — институт имени Герцена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие события в жизни могут повлиять на развитие онкологических заболеваний.

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