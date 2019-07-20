Американские ученые нашли новые симптомы, которые могут повлиять на развитие онкологического заболевания у человека. Как отмечает Journal of the American Heart Association, к ним относится синдром такоцубо или «синдром разбитого сердца».

Как правило, возникновению соответствующего заболевания предшествует сильный стресс, который может быть вызван как печальными, так и радостными событиями в жизни. Отчасти синдром такоцубо напоминает сердечный приступ: жгучая боль в груди, учащенное сердцебиение, одышка.

В результате проведенного исследования специалистам удалось установить, что у каждого шестого человека с соответствующим заболеванием медики диагностировали развитие рака. Несмотря на то, что связь синдрома сердечной недостаточности с появлением злокачественной опухоли до конца не изучена, врачи рекомендуют обследовать организм после сильных потрясений, пишет RG.RU.

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