Электронную почту можно будет создать лишь с указанием мобильного телефона

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Госдума рассматривает законопроект, который призван снизить число анонимных террористических угроз, отправляемых через e-mail.

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Фото, видео : www.globallookpress.com/ © Rosseforp

В Госдуму внесен законопроект об идентификации пользователей e-mail, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только установленные пользователи, указавшие номер своего мобильного телефона. По мнению инициаторов документа — сенаторов Андрея Клишаса, Александрам Башкина, Людмилы Боковой и Александра Карлина, такая мера поможет минимизировать число анонимных ложных сообщений с террористическими угрозами.

«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Между тем в Госдуме уже появились критики такой инициативы. Зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи нижней палаты парламента Андрей Свинцов считает, что «дополнительное регулирование приведет к усложнению и возможным потерям почтовых сервисов при потере номера мобильного телефона», пишет RT.

Что же касается борьбы с ложными угрозами по почте, то, по словам депутата, «основное количество спама идет с зарубежных серверов и с использованием сервисов электронной почты тех компаний, которые находятся за территорией России».

В феврале 5-tv.ru сообщал, как волна «минирований» накрыла крупные города России — в Москве, Петербурге и Новосибирске из торговых центров были эвакуированы около 11 тысяч человек.

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